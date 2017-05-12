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22:04 (мск), источник: ТАСС

Politico: организовавшие кибератаки по всему миру хакеры используют ПО АНБ

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Организовавшие кибератаки по всему миру хакеры воспользовались шпионским программным обеспечением, которое якобы применяло Агентство национальной безопасности США (АНБ). Об этом сообщила американская газета Politico.

По ее данным, злоумышленники, требующие выкуп за восстановление работы компьютерных сетей, использовали шпионское ПО, которое ранее распространила группа хакеров, выступающая под псевдонимом Shadow Brokers. Они утверждали, что получили доступ к якобы разработанным АНБ программам.

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ПО, согласно заверениям Shadow Brokers, нацелено на взлом компьютеров, работающих под управлением операционной системы (ОС) Windows производства Microsoft. С помощью них любой пользователь, обладающий достаточными техническими знаниями, может нанести ущерб миллионам пользователей этой ОС, утверждают хакеры. Программы также позволяют взламывать межсетевые экраны и похищать электронные данные.

Такие средства применяются для атак против крупных компаний или госучреждений. Вирус «заражает компьютер, шифруя все находящиеся на нем файлы», распространяется по всей связанной с компьютером сети и позволяет хакерам удаленно управлять ей.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что кибератака, произошедшая в Испании, распространилась на международном уровне и затронула множество государств. По ее информации, ряд объектов Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании подверглись хакерской атаке, которая также на разных уровнях затронула Россию, США, Канаду, Китай, Италию. Эксперты не исключают, что в списке может значиться до 75 государств.

Отмечается, что речь идет о вредоносной программе WannaCry («Воннакрай»). Ее смысл заключается в краже архивов с последующим требованием выкупа.

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