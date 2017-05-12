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22:19 (мск), источник: РИА Новости

«Мегафон» восстановил работу служб поддержки абонентов после кибератак

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Мегафон» восстановил работу служб поддержки абонентов после хакерских атак и работает над восстановлением остальных служб, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью компании Петр Лидов.

Источник: РИА Новости

«У нас, как и по всему миру, сегодня в офисе в Москве мы обнаружили, что на многих компьютерах практически одновременно появилось предупреждение о том, что “заплатите 300 долларов, либо мы вам сейчас всё сотрём”. Это все довольно быстро распространилось, и довольно быстро пришлось принимать значительные меры», — сказал он.

«На некоторый срок заблокировалась работа операторов call-центров, они не могли включить свои компьютеры, в точках розничных продаж были проблемы. Поэтому мы были вынуждены внутри нашей сети частично отключать целые сети для того, чтобы вирус не распространялся», — добавил Лидов.

В настоящее время, по его словам, оператор полностью восстановил работу службу поддержки абонентов и работает над тем, чтобы нормализовать работу остальных сотрудников. Он отметил, что компания «находится на связи с правоохранительными органами» по этому поводу.

«Материального ущерба от кибератак нет. Единственное, это создало неудобства для абонентов», — заключил представитель «Мегафона».

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