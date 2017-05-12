МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы

«12 мая Департамент информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows», — рассказала Волк.

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По ее словам, благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%.

«В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты», — сказала представитель МВД.