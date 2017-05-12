МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы

«12 мая Департамент информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows», — рассказала Волк.
По ее словам, благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%.
«В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты», — сказала представитель МВД.
Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили «Интерфаксу», что около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry пришлись на 74 страны по всему миру; в наибольшей степени заражению подверглась Россия. По данным компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в криптовалюте Bitcoin, эквивалентный $600.