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22:53 (мск), источник: Интерфакс

МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Серверы МВД РФ в пятницу подверглись хакерской атаке, в настоящий момент вирус локализован, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель министерства Ирина Волк.

«12 мая Департамент информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows», — рассказала Волк.

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По ее словам, благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%.

«В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты», — сказала представитель МВД.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили «Интерфаксу», что около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry пришлись на 74 страны по всему миру; в наибольшей степени заражению подверглась Россия. По данным компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в криптовалюте Bitcoin, эквивалентный $600.

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