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23:05 (мск), источник: ТАСС

Клименко: хакерская атака вирусом WannaCry не принесет больших потерь в экономике

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компьютерный вирус, поразивший серверы медицинских учреждений Великобритании, а также других стран и компаний, включая российскую компанию «Мегафон», не принесет больших экономических потерь. Такое мнение высказал в эфире телеканала РБК советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что кибератака, произошедшая в Испании, распространилась на международном уровне и затронула множество государств. По ее информации, ряд объектов Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании подвергся хакерской атаке, которая также на разных уровнях затронула Россию, США, Канаду, Китай, Италию.

«Кто-то пострадает, но не уверен, что в денежном исчислении какие-то будут катастрофы. Может, будет утечка каких-то данных, но говорить о том, что от этого пострадает экономика, не стоит», — отметил Клименко.

По его словам, за хакерской атакой стоит обычная жажда наживы, однако, бороться с подобными явление следует, используя компьютерную грамотность.

«Это не военная операция, а классическая алчность. Единственный способ борьбы — компьютерная грамотность: антивирусы, обновление баз данных. Большой катастрофы нет, но бороться надо», — пояснил советник президента.

Ранее российскому оператору сотовой связи «Мегафон» пришлось отключить часть компьютерной сети в связи с тем, что компьютеры сотрудников компании подверглись хакерской атаке. Как рассказал ТАСС директор «Мегафона» по связям с общественностью Петр Лидов, компьютеры сотрудников оператора стали внезапно перезагружаться, после перезагрузки возникало всплывающее окно с требованием заплатить $300, которое не позволяло продолжить работу.

Отмечается, что речь идет о вредоносной программе WannaCry. Ее смысл заключается в краже архивов с последующим требованием выкупа.

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