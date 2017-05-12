МВД удалось избежать утечек информации во время хакерской атаки

«В результате вирусной атаки утечки информации во внешнюю среду не произошло», — сказал собеседник агентства.

Об атаке на серверы МВД сообщила «Интерфаксу» официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%.