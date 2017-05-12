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23:03 (мск), источник: Интерфакс

МВД удалось избежать утечек информации во время хакерской атаки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Хакерская атака, осуществленная в пятницу против серверов МВД РФ, не привела к утечке информации, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«В результате вирусной атаки утечки информации во внешнюю среду не произошло», — сказал собеседник агентства.

Об атаке на серверы МВД сообщила «Интерфаксу» официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%.

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