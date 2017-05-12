Сноуден: АНБ косвенно виновата в кибератаке, поразившей компьютеры в 74 странах

«Вот это да: решение АНБ создать инструменты для атаки на американское программное обеспечение сейчас угрожает жизни пациентов в больницах», — написал Сноуден. «Несмотря на предупреждения, АНБ создала опасные инструменты для проведения атак, которые могут поражать западное программное обеспечение, сегодня мы видим, чего это стоило», — добавил он.

«Если бы АНБ сообщило бы об уязвимости программы, когда она обнаружила ее, то больницы имели бы годы — не месяцы — на то, чтобы подготовиться», — добавил бывший сотрудник спецслужб США. «В свете сегодняшней атаки, Конгресс (США — прим. ТАСС) должен спросить у АНБ, известно ли ему о других уязвимостях в программном обеспечении, которое используется в наших больницах», — считает Сноуден.