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12 мая, источник: РБК

В Microsoft прокомментировали хакерские атаки

В компании Microsoft прокомментировали хакерские атаки, которые 12 мая произошли в некоторых странах, в том числе и в России. Заявление компании поступило в распоряжение РБК.

«Сегодня наши специалисты добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы, известной как Ransom: Win32.WannaCrypt. В марте мы также представили дополнительную защиту от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, которое предотвращает распространение вредоносного ПО по сети», — говорится в заявлении.

В компании также отметили, что пользователи «бесплатного антивируса» и «обновленной версии Windows защищены». По словам представителей компании, специалисты работают с пользователями, чтобы «предоставить дополнительную помощь».

В России хакерским атакам 12 мая подверглись российские телекоммуникационные компании «МегаФон» и «ВымпелКом», а также МВД. Как сообщали в «Лаборатории Касперского», вирус, о котором идет речь, — программа-шифровальщик WannaCry. По словам компании, анализ показал, что атака происходила через «известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17−010». После этого «на зараженную систему» устанавливался «руткит», используя который злоумышленники «запускали программу-шифровальщик», отмечали в компании.

Также 12 мая хакерской атаковали серверы больниц в Великобритании. Хакеры вывели на монитор зараженных компьютеров сообщения, в которых пообещали разблокировать сети при получении $300 (в биткоинах).

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