В Нижнекамском районе спасатели ищут потерявшегося в лесу мужчину
Как выяснилось, утром мужчина с другом пошли за грибами в лес села Оша Заинского лесничества.
Как выяснилось, утром мужчина с другом пошли за грибами в лес села Оша Заинского лесничества.
(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Сегодня в половине восьмого вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нижнекамском районе позвонила женщина и сообщила, что ее 62-летний брат в 8 часов утра ушел в лес за грибами и пропал.
На место выехала оперативная группа Нижнекамского
Как выяснилось, утром мужчина с другом пошли за грибами в лес села Оша Заинского лесничества.
По словам друга, в
Как сообщила спасателям сестра потерявшегося, мужчина увлекается охотой, хорошо знает местность, однако недавно перенес инсульт.
Поиски были начаты с леса деревни Урганча Нижнекамского района, так как, по словам друга потерявшегося мужчины, именно в этом месте они вошли в лес.
В 19.37 на место выехали спасатели ЗПСО № 6, опергруппа Нижнекамского
К поискам привлечены 19 человек и 6 единиц техники.