В Нижнекамском районе спасатели ищут потерявшегося в лесу мужчину

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Сегодня в половине восьмого вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нижнекамском районе позвонила женщина и сообщила, что ее 62-летний брат в 8 часов утра ушел в лес за грибами и пропал.

На место выехала оперативная группа Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона.

Как выяснилось, утром мужчина с другом пошли за грибами в лес села Оша Заинского лесничества.

По словам друга, в какой-то момент они разминулись и до половины восьмого вечера он пытался найти товарища. Поиски результатов не дали.

Как сообщила спасателям сестра потерявшегося, мужчина увлекается охотой, хорошо знает местность, однако недавно перенес инсульт.

Поиски были начаты с леса деревни Урганча Нижнекамского района, так как, по словам друга потерявшегося мужчины, именно в этом месте они вошли в лес.

В 19.37 на место выехали спасатели ЗПСО № 6, опергруппа Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции, родственники пропавшего мужчины, а также добровольная поисково-спасательная служба из Нижнекамска.

К поискам привлечены 19 человек и 6 единиц техники.