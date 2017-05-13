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01:53 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: хакерская группа Shadow Brokers, возможно, связана с РФ

ЛОНДОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Группа хакеров, выступающая под псевдонимом Shadow Brokers и, возможно, связанная с Россией, может стоять за осуществленной в пятницу кибератакой.

С таким предположением выступила лондонская газета Daily Telegraph, опубликовавшая на своем сайте материал под заголовком «Увязанную с Россией кибербанду Shadow Brokers обвинили в компьютерном взломе Национальной системы здравоохранения».

Впрочем, никаких доказательств данного утверждения издание не приводит. В самой статье та же мысль подается в условном наклонении. «Кибербанда с возможными связями с Россией обвиняется в чрезвычайном всемирном взломе компьютерной безопасности, возможно, (произведенном) в отместку за воздушные (ракетные) удары США по Сирии».

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Газета сообщила, что шпионское программное обеспечение, разработанное Агентством национальной безопасности (АНБ) США «для получения доступа к компьютерам, используемым террористами и вражескими государствами», было похищено Shadow Brokers.

«В свою очередь, банда выложила компьютерный баг на неизвестном вебсайте 14 апреля, всего лишь через неделю, после того, как президент Дональд Трамп приказал, чтобы США подвергла бомбардировке (ракетному удару) Сирию». «Некоторые эксперты полагают, что выбранный момент имеет важное значение и указывает на то, что Shadow Brokers имеет связи с российским правительством», — говорится в сообщении «Daily Telegraph.

Издание также напоминает, что 8 апреля, то есть сразу же вслед за ракетным ударом США по сирийской базе Шайрат, Shadow Brokers разместила в интернете возмущенную реакцию и предупреждение Трампу на ломаном английском, утверждая, что до этого данная хакерская группа поддерживала нынешнего президента США и голосовала за него.

Кибератака в Великобритании сегодня затронула не менее 40 организаций NHS, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения.

«Мы осведомлены о том, что многие организации Национальной системы здравоохранения (NHS) сообщили о том, что они пострадали от атаки вируса-вымогателя. Но ее целью не была NHS, это — международная атака, от которой пострадали многие страны и организации», — заявила в связи с данным инцидентом премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй.

Кибератака, осуществленная с помощью разработанного АНБ США шпионского программного обеспечения, распространилась на 74 страны мира, причем наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

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