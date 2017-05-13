Обида на коллегу привела к уголовному делу в Приморье
Житель Уссурийска задержан по подозрению в умышленном повреждении автомобиля, об этом сообщает ИА «Дейта».
Житель Уссурийска задержан по подозрению в умышленном повреждении автомобиля, об этом сообщает ИА «Дейта».
В полицию обратился 49-летний местный житель с заявлением о повреждении двух колес на его автомобиле, припаркованном около административного здания на улице Попова. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла
В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 38-летнего местного жителя — коллегу заявителя.
Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По словам задержанного, повреждение чужого имущества он совершил на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Ирина Петрова.