Обида на коллегу привела к уголовному делу в Приморье

В полицию обратился 49-летний местный житель с заявлением о повреждении двух колес на его автомобиле, припаркованном около административного здания на улице Попова. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 38-летнего местного жителя — коллегу заявителя.

Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По словам задержанного, повреждение чужого имущества он совершил на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ирина Петрова.