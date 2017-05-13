МВБ США осведомлено о «вирусе-вымогателе» и работает над защитой от него

«МВБ также возглавляет усилия федерального правительства по защите гражданских систем и сетей агентств исполнительной власти», — отмечается там же.

«Министерство внутренней безопасности осведомлено о случаях вымогательства, известных как (вирус) WannaCry, которые затрагивают несколько глобальных объектов», — говорится в сообщении.

Ведомство также напоминает обычным пользователям, что «в марте было выпущено специальное программное обновление, которое было предназначено для устранения этой конкретной уязвимости, и установка этого обеспечения поможет защитить системы от этой угрозы».

«Мы призываем всех американцев обновить операционные системы и внедрить эффективные методы кибербезопасности на домашних компьютерах, на работе и в учебных заведениях», — добавляет МВБ.

Оно рекомендует обновить системы, чтобы установить последние обновления программного обеспечения. Не нажимать и не загружать незнакомые ссылки или файлы в сообщениях электронной почты. А также создавать резервные копии данных, чтобы предотвратить возможные потери.

Ведомство заявило о готовности обмениваться данными по этой проблеме и оказывать техническую поддержку «в случае необходимости».

Заражению программой-шифровальщиком, получившей название «WannaCry» 12 мая подверглись компьютеры и системы компании по всему миру. По данным экспертов «Лаборатории Касперского» атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17−010.

«За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов в криптовалюте Bitcoin. На данный момент “Лаборатория Касперского” зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России», — рассказал ранее представитель компании.

Для снижения рисков заражения эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют компаниям предпринять ряд мер, в частности, установить официальный патч от Microsoft, который закрывает используемую в атаке уязвимость, убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети.