В Германии хакеры атаковали системы железной дороги
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хакеры атаковали в пятницу системы основного железнодорожного оператора Германии, концерна Deutsche Bahn (DB). Соответствующие материалы приводятся в СМИ ФРГ.
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хакеры атаковали в пятницу системы основного железнодорожного оператора Германии, концерна Deutsche Bahn (DB). Соответствующие материалы приводятся в СМИ ФРГ.
По информации газеты Bild, вредоносные сообщения появились на мониторах железнодорожных платформ и вокзалов в разных концах страны: во
Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на МВД страны также отмечает, что системы DB подверглись атаке, однако не уточняет, к каким последствиям это привело. По данным телеканала, борьбой с хакерами в Германии занимается Федеральное ведомство по информационной безопасности, расположенное в Бонне.
В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. хакерских атак с использованием
За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники воспользовались шпионским программным обеспечением, которое использовало Агентство национальной безопасности (АНБ) США.