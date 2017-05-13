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09:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Слежку за пожарами в Хабаровском крае усилят при помощи беспилотников

Нововведения вводятся в рамках особого противопожарного режима.

Хабаровск, 13 мая, AmurMedia.

Мониторинг лесных пожаров в Хабаровском крае усилят при помощи беспилотников. Это решение было озвучено во время проведения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

В правительстве края состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Как отметил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, на территории края на сегодняшний день зарегистрировано десять лесных пожаров, из них четыре локализованы, остальные продолжают действовать.

— Статистика показывает, что 98% всех лесных пожаров имеет «рукотворный» характер. Сложности при их тушении добавляет шквалистый ветер и отсутствие в зоне доступности пожарных водоемов. В такой ситуации на первый план выходит своевременное обнаружение очагов возгораний. Сегодня для мониторинга мы используем беспилотные средства, которые повышают оперативность реагирования, — подчеркнул Анатолий Литвинчук.

Анатолий Литвинчук поручил, учитывая пожароопасный период, перевести работу с «беспилотниками» на семидневный режим. Сегодня в мониторинге задействовано два летательных аппарата.

В крае с 29 апреля действует особый противопожарный режим. Он предусматривает повышенные меры безопасности, в числе которых запрет на посещение гражданами лесов, а также запрет на палы. Однако, как сообщили на совещании, профилактические проверки, проводимые в районах края, выявляют существенные нарушения. Так, фиксируются случаи несвоевременного вывоза мусора, отсутствия пожарных водоемов и емкостей с водой. Есть населенные пункты, где не назначены ответственные за своевременное информирование ОПС и оповещение населения в случае возникновения угрозы пожара.

Анатолий Литвинчук поручил муниципальным властям взять все нарушения на особый контроль.

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