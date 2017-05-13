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09:01 (мск), источник: Noi.md

Вертолет рухнул в воду при посадке на яхту в Норвегии

Вертолет с тремя британцами на борту упал в воду при попытке сесть на палубу яхты, зацепившись лопастями за ткань на борту судна.

Источник: Noi.md

Инцидент произошел в норвежском Бергене.

Как сообщает Daily Star, двое из мужчин, которые были на борту вертолета, отделались незначительными травмами и ушибами, а третий находится в критическом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы.

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