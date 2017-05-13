СМИ: Вирус-вымогатель атаковал компьютеры полицейских из Хабаровского края

Вредоносная программа WCry, которая накануне заразила тысячи компьютеров по всему миру, заблокировала компьютеры отделов полиции Комсомольска-на-Амуре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

«В местных отделах полиции, как и в других городах России, отсутствовал доступ к базам данных, наблюдались перебои с телефонной связью», — пишет онлайн-издание.

Главными объектами атаки стали компьютеры в России, Украине и Тайване. Программа атаковала компьютеры Сбербанка, Мегафона, МЧС и УМВД.

По информации РИА Новости, факт атаки в МВД России подтвердили. Она была зафиксирована Департаментом информационных технологий, связи и защиты.

«Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.