СМИ: Вирус-вымогатель атаковал компьютеры полицейских из Хабаровского края
Угрозу удалось вовремя остановить.
Угрозу удалось вовремя остановить.
Вредоносная программа WCry, которая накануне заразила тысячи компьютеров по всему миру, заблокировала компьютеры отделов полиции
«В местных отделах полиции, как и в других городах России, отсутствовал доступ к базам данных, наблюдались перебои с телефонной связью», — пишет
Главными объектами атаки стали компьютеры в России, Украине и Тайване. Программа атаковала компьютеры Сбербанка, Мегафона, МЧС и УМВД.
По информации РИА Новости, факт атаки в МВД России подтвердили. Она была зафиксирована Департаментом информационных технологий, связи и защиты.
«Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.