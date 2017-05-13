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09:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Mercedes врезался в здание в центре Владивостока

Авария произошла минувшей ночью в районе цирка в сторону Лазо.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 мая, PrimaMedia.

Mercedes cерого цвета минувшей ночью врезался в здание на одной из центральных улиц Владивостока. Со слов очевидцев, ДТП произошло в районе цирка в сторону Лазо, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев ДТП.

По информации dps_vl, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль занесло и бросило на встречную полосу, которую машина проехала. После чего авто залетело на тротуар и его кинуло левой стороной к фасаду здания, где Mercedes продолжил движение до выступа.

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