Mercedes врезался в здание в центре Владивостока

Владивосток, 13 мая, PrimaMedia.

Mercedes cерого цвета минувшей ночью врезался в здание на одной из центральных улиц Владивостока. Со слов очевидцев, ДТП произошло в районе цирка в сторону Лазо, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев ДТП.

По информации dps_vl, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль занесло и бросило на встречную полосу, которую машина проехала. После чего авто залетело на тротуар и его кинуло левой стороной к фасаду здания, где Mercedes продолжил движение до выступа.