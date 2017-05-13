Троллейбус протаранил иномарку напротив Педагогического института в Хабаровске
Всего в аварии пострадало три автомобиля.
Всего в аварии пострадало три автомобиля.
Хабаровск, 13 мая, AmurMedia.
ДТП, в ходе которого троллейбус протаранил иномарку, произошло напротив хабаровского Педагогического института ТОГУ. В массовом столкновении пострадало сразу три автомобиля, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на социальные сети.
Информация о ДТП проявилась в группе dtp_khv в социальной сети Instagram.
Столкновение произошло на перекрестке улиц Дикопольцева и Карла Маркса.
По предварительной информации, водитель троллейбуса не успел вовремя проскочить на зеленый сигнал светофора и задел в начале внедорожник BMW, а после врезался и в японскую легковушку. Общественный транспорт не успел затормозить вовремя, от чего протащил иномарку несколько метров по дороге, пока окончательно не остановился.
Как сообщают очевидцы происшествия, в ДТП пострадала только водитель протараненной иномарки. Автоледи рассекла бровь и отделалась испугом.