Троллейбус протаранил иномарку напротив Педагогического института в Хабаровске

Хабаровск, 13 мая, AmurMedia.

ДТП, в ходе которого троллейбус протаранил иномарку, произошло напротив хабаровского Педагогического института ТОГУ. В массовом столкновении пострадало сразу три автомобиля, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на социальные сети.

Информация о ДТП проявилась в группе dtp_khv в социальной сети Instagram.

Столкновение произошло на перекрестке улиц Дикопольцева и Карла Маркса.

По предварительной информации, водитель троллейбуса не успел вовремя проскочить на зеленый сигнал светофора и задел в начале внедорожник BMW, а после врезался и в японскую легковушку. Общественный транспорт не успел затормозить вовремя, от чего протащил иномарку несколько метров по дороге, пока окончательно не остановился.

Как сообщают очевидцы происшествия, в ДТП пострадала только водитель протараненной иномарки. Автоледи рассекла бровь и отделалась испугом.