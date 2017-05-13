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08:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка оказалась в больнице после посещения хоррор-квеста

Хоррор-квест создан по мотивам фильма «Судная ночь».

В Красноярске посетительница квеструма получила перелом ноги. Инцидент произошел ночью 10 мая на квесте «Судная ночь» (ул. Робеспьера).

Как пояснила пострадавшая, по ходу сценария она с друзьями должна была съехать по горке со 2-го на 1-й этаж. В конце горки девушка упала на твердое спрессованное сено и сломала ногу в двух местах, уточняет «7 канал».

Сейчас она находится в больнице № 7 на ул. Павлова. Девушка также уверяет, что организаторы квеста якобы «не захотели идти на мировую». Организаторы квест-парка подтвердили, что девушка получила травму во время игры, это первый подобный случай в заведении.

Отметим, хоррор-квест создан по мотивам фильма «Судная ночь». По сюжету участникам необходимо убегать от преследователей. Проект развивает компания «Поворот не туда».

Случай травмирования участника квеста уже происходил в Москве в январе 2017 года. Во время перфоманса «Кровавый Санта» 22-летний молодой человек получил удар топором по голове. Травму ему нанес актер, слишком вжившийся в роль маньяка-убийцы.

Следователи в подобных случаях дают правовую оценку действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия.

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Красноярка оказалась в больнице после посещения хоррор-квеста
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