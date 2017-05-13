В Уфе на Демской трассе легковой автомобиль сбил дорожного рабочего
Водитель иномарки не заметил предупреждающий знак.
Водитель иномарки не заметил предупреждающий знак.
Авария произошла в минувшую пятницу, 12 мая. На автодороге
— Водитель на «Хендай Акцент» летел и решил по встречной полосе обойти препятствие. Увидел он его в последний момент и въехал в генератор, — поделился очевидец происшествия. — От удара генератор по инерции отлетел и через пару метров настиг дорожного рабочего.
Чуть позднее к месту ДТП подъехала бригада скорой помощи: пострадавшему диагностировали перелом бедра и голени. Обстоятельства аварии сейчас выясняют уфимские госавтоинспекторы.