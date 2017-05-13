В Уфе на Демской трассе легковой автомобиль сбил дорожного рабочего

Авария произошла в минувшую пятницу, 12 мая. На автодороге Уфа-Дема уфимцы заметили сбитые знаки «ограничение скорости 40» и «дорожные работы». А неподалеку от боли загибался рабочий в оранжевом жилете.

— Водитель на «Хендай Акцент» летел и решил по встречной полосе обойти препятствие. Увидел он его в последний момент и въехал в генератор, — поделился очевидец происшествия. — От удара генератор по инерции отлетел и через пару метров настиг дорожного рабочего.

Чуть позднее к месту ДТП подъехала бригада скорой помощи: пострадавшему диагностировали перелом бедра и голени. Обстоятельства аварии сейчас выясняют уфимские госавтоинспекторы.