Департамент образования проверит школу, в которой второклассники пытались выбросить девочку из окна

Напомним, по предварительной информации, второклассники пытались выбросить одноклассницу из окна.

Юлия Лигостаева, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования мэрии Новосибирска: «Приказом департамента образования мэрии города Новосибирска будет осуществлено изучение деятельности образовательной организации по вопросам профилактики и организации воспитательной деятельности со всеми обучающимися школы. По данному факту создана рабочая группа, совместно с министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области».

Ранее о начале проверок объявили в следственном комитете и полиции. Правоохранители работали в школе вчера. В учебном заведении провели внеплановое собрание — оно длилось несколько часов. Родители школьников от комментариев воздержались. Однако, факт того, что одноклассники завязали девочке глаза и угрожали — подтвердился.

«Вести» будут следить за развитием ситуации.