В центре Челябинска полицейский сбил двух детей на пешеходном переходе

Полицейский сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Челябинске, сообщают в одной из групп в социальной сети.

Вчера, 12 мая, около 20:00 на пересечении улиц Российская и Коммуны полицейский на Chevrolet наехал на двух несовершеннолетних пешеходов.

По предварительной информации, пострадавшие находятся в реанимации.

«АиФ-Челябинск» следит за развитием событий, официальные комментарии будут позднее.