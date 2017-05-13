В центре Челябинска полицейский сбил двух детей на пешеходном переходе
ЧП произошло на пересечении улиц Российская и Коммуны.
ЧП произошло на пересечении улиц Российская и Коммуны.
Полицейский сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Челябинске, сообщают в одной из групп в социальной сети.
Вчера, 12 мая, около 20:00 на пересечении улиц Российская и Коммуны полицейский на Chevrolet наехал на двух несовершеннолетних пешеходов.
По предварительной информации, пострадавшие находятся в реанимации.
«АиФ-Челябинск» следит за развитием событий, официальные комментарии будут позднее.