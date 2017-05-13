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08:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

В центре Челябинска полицейский сбил двух детей на пешеходном переходе

ЧП произошло на пересечении улиц Российская и Коммуны.

Полицейский сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Челябинске, сообщают в одной из групп в социальной сети.

Вчера, 12 мая, около 20:00 на пересечении улиц Российская и Коммуны полицейский на Chevrolet наехал на двух несовершеннолетних пешеходов.

По предварительной информации, пострадавшие находятся в реанимации.

«АиФ-Челябинск» следит за развитием событий, официальные комментарии будут позднее.

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