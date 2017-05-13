4 автомобиля в Иркутской области пострадали от огня

Автомобиль поджигают поздно ночью на парковке иркутской многоэтажки в переулке Космическом. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Неизвестный заливает горючую жидкость под капот и подносит зажигалку. А затем спокойно уходит. Свидетелей нет, поэтому задержать злоумышленника некому.

Мужчина, увидевший огонь, начинает сигналить, чтобы владелец Тойоты проснулся, а хозяева припаркованных рядом автомобилей успели их отогнать, пока они тоже не пострадали. Этим он помог спасти иномарку от полного уничтожения. Но все же пламя повредило двигатель и салон. В ту же ночь в Иркутске сгорела ещё одна машина. На улице Станиславского вспыхнула припаркованная у дома «Лада Приора». Восстановлению она уже не подлежит. По словам жильцов, водитель отечественного седана всегда ставил машину в этом месте. И конфликтов ни с кем по этому поводу не возникало.

— Как вы считаете, это был поджог или нет?

— На поджог не похоже.

— Почему?

— Это замыкание, наверное, — говорит жилец дома Олег.

Точную причину происшествия определит экспертиза. За сутки до этого в областном центре сгорел «Мерседес ДЖИЭль 500». Дорогой внедорожник также был припаркован у жилого дома — на улице Красноказачьей. И пожар тоже начался поздно ночью. Приехавшие пожарные попытались спасти автомобиль, но он выгорел почти полностью. Предварительная причина ЧП — поджог.