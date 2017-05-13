СМИ: оператор Кашагана NCOC подвергся хакерской атаке

Атака произошла в пятницу, 12 мая, примерно в 16.00. Служба киберзащиты компании не успела отразить вирус.

«Сотрудники офиса компании говорят, что компьютеры были в коматозном состоянии: т.н. “синий экран смерти” — сообщения о критической системной ошибке в операционной системе», — отмечает издание.

Пресс-служба NCOC подтвердила информацию, сообщив, что в офисе компании пришлось отключить сеть и почту, однако на работу месторождения Кашаган и завода Болашак на Карабатане это не повлияло.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу в мире произошло 45 тысяч попыток прорвать киберзащиту компьютеров в 74 странах мира.