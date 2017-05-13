СМИ: оператор Кашагана NCOC подвергся хакерской атаке
АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Серверы оператора казахстанского месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) подверглись хакерской атаке, сообщает издание «Ак Жайык».
АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Серверы оператора казахстанского месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) подверглись хакерской атаке, сообщает издание «Ак Жайык».
Атака произошла в пятницу, 12 мая, примерно в 16.00. Служба киберзащиты компании не успела отразить вирус.
«Сотрудники офиса компании говорят, что компьютеры были в коматозном состоянии: т.н. “синий экран смерти” — сообщения о критической системной ошибке в операционной системе», — отмечает издание.
Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу в мире произошло 45 тысяч попыток прорвать киберзащиту компьютеров в 74 странах мира.