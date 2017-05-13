Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мышцы способны чувствовать сахар
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
Часть россиян предложили лишить пенсии
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
14События недели в фотографиях
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
08:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

СМИ: оператор Кашагана NCOC подвергся хакерской атаке

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Серверы оператора казахстанского месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) подверглись хакерской атаке, сообщает издание «Ак Жайык».

Источник: Sputniknews.kz

Атака произошла в пятницу, 12 мая, примерно в 16.00. Служба киберзащиты компании не успела отразить вирус.

«Сотрудники офиса компании говорят, что компьютеры были в коматозном состоянии: т.н. “синий экран смерти” — сообщения о критической системной ошибке в операционной системе», — отмечает издание.

Пресс-служба NCOC подтвердила информацию, сообщив, что в офисе компании пришлось отключить сеть и почту, однако на работу месторождения Кашаган и завода Болашак на Карабатане это не повлияло.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу в мире произошло 45 тысяч попыток прорвать киберзащиту компьютеров в 74 странах мира.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Астанчан приглашают тренироваться на открытом воздухе
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Пхеньян: будем вести диалог с США при надлежащих условиях
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
Ничушкин заявлен за сборную России, Капризов покидает ЧМ
В России повышается минимальная розничная цена на водку
Президент Сербии сравнил экс-премьера Косово с бешеной собакой
«Челси» стал шестикратным чемпионом Англии по футболу
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь