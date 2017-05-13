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09:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске мужчина оставил дома кота и исчез

Его нет уже почти три недели.

Как сообщили в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск», 35-летний Чингис Цыбенов оставил без присмотра любимого кота и исчез почти три недели назад.

По национальности он бурят и родных в Красноярске у него нет, заявление в полицию писать некому. Тревогу забили друзья мужчины.

Рост мужчины примерно 160 см., жил в съемной комнате по адресу ул. Лебедевой, 12. Последний раз его видели 24 апреля около 6 утра. Он отправлялся на работу. Вещи и телефон оставил дома. Уходя, он оставил ключи соседям и попросил покормить кота. Домой больше не вернулся. Если вам что-либо известно о его местонахождении, позвоните по телефону 8−950−996−60−66 (волонтеры).

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