В Красноярске мужчина оставил дома кота и исчез
Его нет уже почти три недели.
Его нет уже почти три недели.
Как сообщили в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск», 35-летний Чингис Цыбенов оставил без присмотра любимого кота и исчез почти три недели назад.
По национальности он бурят и родных в Красноярске у него нет, заявление в полицию писать некому. Тревогу забили друзья мужчины.
Рост мужчины примерно 160 см., жил в съемной комнате по адресу ул. Лебедевой, 12. Последний раз его видели 24 апреля около 6 утра. Он отправлялся на работу. Вещи и телефон оставил дома. Уходя, он оставил ключи соседям и попросил покормить кота. Домой больше не вернулся. Если вам