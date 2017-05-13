В Красноярске мужчина оставил дома кота и исчез

Как сообщили в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск», 35-летний Чингис Цыбенов оставил без присмотра любимого кота и исчез почти три недели назад.

По национальности он бурят и родных в Красноярске у него нет, заявление в полицию писать некому. Тревогу забили друзья мужчины.