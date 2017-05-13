В Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемых в краже телефонов

В Комсомольске-на-Амуре задержали двух женщин, подозреваемых в кражах мобильных телефонов.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Одной из подозреваемых оказалась безработная 18-летняя девушка. Она украла мобильный телефон у своего знакомого, находясь у него в гостях. Телефон злоумышленница продала неизвестному, а деньги потратила на личные нужды. Подозреваемую задержали, она дала признательные показания и находится под подпиской о невыезде.

Еще одна комсомольчанка подозревается в краже мобильного телефона. Она также похитила телефон у своего знакомого с целью личного использования. Сообщается, что женщина уже была ранее судима. Задержанная дала признательные показания и находится под арестом.

В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».