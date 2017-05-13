В Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемых в краже телефонов
Общий ущерб составил порядка 25 000 рублей.
Общий ущерб составил порядка 25 000 рублей.
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Об этом сообщает
Еще одна комсомольчанка подозревается в краже мобильного телефона. Она также похитила телефон у своего знакомого с целью личного использования. Сообщается, что женщина уже была ранее судима. Задержанная дала признательные показания и находится под арестом.
В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».