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10:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

ГУ МВД Челябинской области окажет помощь детям, которых сбил полицейский

Сотрудник полиции на личном автомобиле в нерабочее время наехал на несовершеннолетних.

Детям, которых сбил полицейский в Челябинске, окажут помощь, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Вчера, 12 мая, в 20:55 минут у дома 196 по улице Российской 46-летний сотрудник полиции, управляя автомобилем Chevrolet, наехал на двух 9-летних мальчиков. В результате ДТП дети получили телесные повреждения.

Полицейский оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь.

Как установили сотрудники ГИБДД, дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

«В настоящее время проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Если вина сотрудника полиции подтвердится, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из службы в полиции. Руководством ГУ МВД России по Челябинской области принято решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим», — рассказывают в пресс-службе.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» прокурор Челябинска Роман Самойлов, в ближайшее время материалы по факту происшествия передадут в следственный комитет, где будет проводиться доследственная проверка, в ходе которой установят степень тяжести вреда здоровья детей.

Напомним, 10 мая в Челябинской области сотрудник полиции в свободное от службы время насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

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