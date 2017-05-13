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09:55 (мск), источник: СуперОмск

На переходе у транспортной академии сбили двух омичек

Вчера, 12 мая, в 22:35 на проспекте Маркса в районе транспортной академии произошло ДТП — на нерегулируемом переходе в районе дома № 18/6 были сбиты две девушки.

Наезд совершил 40-летний мужчина за рулем Toyota Caldina, который ехал в направлении улицы Циолковского.

В результате 21-летнюю и 22-летнюю девушек госпитализировали в медучреждение, сообщила пресс-служба омской полиции. По словам очевидцев, у одной девушки был выбит палец, другая пострадала сильнее — у нее возможно сотрясение, перелом ключицы, рассечение на голове.

По факту происшествия проводится проверка, призванная установить все обстоятельства и причины случившегося.

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