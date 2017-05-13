На переходе у транспортной академии сбили двух омичек
Вчера, 12 мая, в 22:35 на проспекте Маркса в районе транспортной академии произошло ДТП — на нерегулируемом переходе в районе дома № 18/6 были сбиты две девушки.
Вчера, 12 мая, в 22:35 на проспекте Маркса в районе транспортной академии произошло ДТП — на нерегулируемом переходе в районе дома № 18/6 были сбиты две девушки.
Наезд совершил 40-летний мужчина за рулем Toyota Caldina, который ехал в направлении улицы Циолковского.
В результате 21-летнюю и 22-летнюю девушек госпитализировали в медучреждение, сообщила
По факту происшествия проводится проверка, призванная установить все обстоятельства и причины случившегося.