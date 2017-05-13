При столкновении двух легковушек под Тольятти погибли два человека

На место происшествия выезжали три пожарных на одном автомобиле. Проводились аварийно-спасательные работы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области, по предварительным данным 58-летний житель Тольятти, управляя автомобилем ВАЗ-21120, выехал на встречную полосу в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» и допустил столкновение с ВАЗ-21150 под управлением 30-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия оба водителя получили травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.