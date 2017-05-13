При столкновении двух легковушек под Тольятти погибли два человека
В пятницу, 12 мая, в 20:01 на 25-м км трассы «Тольятти-Ташелка» произошло столкновение двух транспортных средств, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В пятницу, 12 мая, в 20:01 на 25-м км трассы «Тольятти-Ташелка» произошло столкновение двух транспортных средств, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия выезжали три пожарных на одном автомобиле. Проводились
Как сообщает
В результате происшествия оба водителя получили травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.