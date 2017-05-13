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10:42 (мск), источник: 112.ua

Во Львовской обл. с рельсов сошли шесть товарных вагонов

На железнодорожной станции «Золочив» во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Источник: 112.ua

Согласно сообщению, авария произошла вчера вечером.

В частности, по неустановленным пока причинам с рельсов сошли 2 вагона с древесиной и 4 пустых вагона, принадлежащих ГП «Золочевское лесное хозяйство».

Пострадавших в результате происшествия нет. Также отмечается, что в связи с инцидентом движение поездов на станции не останавливалось.

Сегодня ночью вагоны были поставлены на рельсы. Причины аварии устанавливаются.

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