Во Львовской обл. с рельсов сошли шесть товарных вагонов
На железнодорожной станции «Золочив» во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов. Об этом сообщает
На железнодорожной станции «Золочив» во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов. Об этом сообщает
Согласно сообщению, авария произошла вчера вечером.
В частности, по неустановленным пока причинам с рельсов сошли 2 вагона с древесиной и 4 пустых вагона, принадлежащих ГП «Золочевское лесное хозяйство».
Пострадавших в результате происшествия нет. Также отмечается, что в связи с инцидентом движение поездов на станции не останавливалось.
Сегодня ночью вагоны были поставлены на рельсы. Причины аварии устанавливаются.