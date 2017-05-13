Похитители ГСМ в промышленных масштабах изобличены в Волгоградской области.

Уголовное дело по обвинению в краже ГСМ из нефтепровода, совершенное группой лиц в особо крупном размере, передано в суд. Обвиняются Игорь Василенко, Павел Василенко, Владимир Овчаров, Константин Тельной, Дмитрий Королевский, Юрий Лаврентьев. Королевский обвиняется также в приведении в негодность нефтепровода.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, с декабря 2014 по март 2016 года пятеро жителей Волжского и житель Котово сделали врезку в одну из ветвей подземного нефтепровода с целью хищения нефтепродуктов. Нефтепровод, принадлежащий АО «РИТЭК», расположен в городе Николаевске.

Украденные нефтепродукты группа вывозила по поддельным сопроводительным документам автоцистернами в Республику Калмыкия, где реализовывались неустановленным лицам.

Следствие располагает данными о том, что участники преступной группы похитили свыше 390 кубометров нефтепродуктов на общую сумму свыше 4,7 миллиона рублей.

Обвиняемые не признали свою вину. Уголовное дело рассмотрит Николаевский районный суд Волгоградской области. Группе похитителей грозит лишение свободы на срок от 10 до 6 лет каждому.

Ожидать суда Игорь Василенко, Дмитрий Королевский, Владимир Овчаров будут, находясь под стражей.