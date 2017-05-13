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12:10 (мск), источник: СуперОмск

Омский подросток-рецидивист угнал три машины, чтобы покататься по городу

Завершилось расследование дела об угоне трех автомобилей, обвиняемым по которому проходит 15-летний подросток, в прошлом году судимый за кражи, грабежи и угон.

Первый автомобиль был угнан ночью с 21 на 22 марта — от частного дома на улице 10-й Северной пропала «шестерка». 3 апреля пропал автомобиль ВАЗ-2105 со стоянки на Орджоникидзе. Третий случай произошел у жилого дома на улице Арктической, своей машины лишилась женщина. Местонахождение всех трех автомобилей было установлено по горячим следам, сообщила пресс-служба омской полиции.

В результате была установлена причастность к угонам уже привлекавшегося к уголовной ответственности подростка, который рассказал, что угонял машины, чтобы покататься по городу, а потом бросал их на дороге. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы, что является максимальной санкцией статьи УК о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Дело направлено в суд.

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