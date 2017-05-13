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12:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане пострадал водитель авто, столкнувшегося с автобусом

ДТП случилось накануне вечером в Азнакаевском районе.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Накануне в 16.07 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Азнакаевском районе поступила информация о ДТП с пострадавшими, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что водитель «Пежо» столкнулся с автобусом «ГАЗ». Спасатели МЧС оказали первую помощь и передали бригаде скорой помощи водителя легкового автомобиля, а затем отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы не произошло возгорание.

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