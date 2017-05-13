Двое грабителей за считанные минуты успели потратить 12 тысяч на спиртное
Двое грабителей за считанные минуты успели потратить 12 тысяч на спиртное.
Двое грабителей за считанные минуты успели потратить 12 тысяч на спиртное.
85-летняя жительница города
Как сообщает ВДТВ
Женщина нашла в себе силы тут же обратиться в полицию. Благодаря своевременному звонку, оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по Калачевскому району тут же по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже.
Это двое неработающих местных жителей, 27 и 37 лет. Один из них, старший, ранее судим за совершение тяжкого преступления. Подозреваемые сознались в содеянном, но вернуть смогли лишь треть суммы, успев за считанные минуты потратить основную часть похищенного на спиртное.
Выяснилось, что к хозяйке мужчины зашли не случайно. Один из задержанных ранее работал на приусадебном участке потерпевшей: помогал пенсионерке с выполнением хозяйственных работ. Узнав, что в доме у пенсионерки могут храниться деньги, помощник вместе с приятелем решился на грабеж.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит грабителям, до 7 лет лишения свободы.