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11:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Двое грабителей за считанные минуты успели потратить 12 тысяч на спиртное

Двое грабителей за считанные минуты успели потратить 12 тысяч на спиртное.

85-летняя жительница города Калач-на-Дону обратилась в полицию 11 мая в 00:10 с заявлением о том, что около 10 минут назад ее ограбили двое неизвестных. Они проникли в ее дом, отжав деревянное окно.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, в дом ворвались двое, лица которых скрывали вязанные шапки с прорезями для глаз, а на руках были надеты строительные перчатки. Угрожая женщине расправой, мужчины похитили у нее 18 тысяч рублей, после чего скрылись.

Женщина нашла в себе силы тут же обратиться в полицию. Благодаря своевременному звонку, оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по Калачевскому району тут же по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже.

Это двое неработающих местных жителей, 27 и 37 лет. Один из них, старший, ранее судим за совершение тяжкого преступления. Подозреваемые сознались в содеянном, но вернуть смогли лишь треть суммы, успев за считанные минуты потратить основную часть похищенного на спиртное.

Выяснилось, что к хозяйке мужчины зашли не случайно. Один из задержанных ранее работал на приусадебном участке потерпевшей: помогал пенсионерке с выполнением хозяйственных работ. Узнав, что в доме у пенсионерки могут храниться деньги, помощник вместе с приятелем решился на грабеж.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит грабителям, до 7 лет лишения свободы.

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