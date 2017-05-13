Суд арестовал виновного в смертельном ДТП на ул. Ключевской

Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Свердловском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В апреле 22-летний ранее судимый житель Красноярска, ранее лишенный водительских прав, в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля ВАЗ. Во время движения по ул. Ключевской парень не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. В результате аварии от полученных трав скончался пассажир автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В связи с отрицательной характеристикой подозреваемого по месту жительства, наличием судимостей и административных наказаний, в том числе за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, судом, по ходатайству следователя, виновнику ДТП была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.