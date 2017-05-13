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11:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Водитель автобуса № 85 дверью зажал ногу волгоградке и протащил женщину по дороге

Водитель автобуса № 85 дверью зажал ногу волгоградке и протащил женщину по дороге.

Сегодня, 13 мая, в Волгограде, около получаса назад, водитель автобуса придавил ногу женщине дверью во время остановки. ЧП произошло на конечной остановке «Кардиоцентр». Зажав ногу женщины, водитель продолжил двигаться и протащил женщину по дороге, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей.

Свидетели в соцсетях поясняют, что ЧП произошло с участием водителя автобуса № 85. Автобус следует от Жилгогродка до кардиоцентра. В настоящее время на остановку прибыла карета скорой, медики оказывают первую помощь пострадавшей.

Компания-перевозчик ООО «Волгоградский автобусный парк».

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