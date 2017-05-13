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10:56 (мск), источник: Известия.Ру

Двое погибли при пожаре в жилом доме в ХМАО

Площадь возгорания составила 120 кв. м.

Спасатели обнаружили тела двух человек при тушении пожара в жилом доме города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.

Как передает «Интерфакс», возгорание произошло в трехквартирном деревянном доме накануне вечером, площадь пожара составила 120 кв. м.

«Сотрудники МЧС приехали через 2−3 минуты, к тому моменту возгорание было на площади 48 кв. метров. По оперативной информации, в 21:35 они обнаружили одно тело погибшего, через 5 минут — еще одного пострадавшего без признаков жизни», — приводит агентство сообщение представителя экстренных служб.

Причины инцидента устанавливаются.

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