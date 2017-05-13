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11:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

На трассе М7 около Иннополиса пожарные Татарстана потушили большегруз из Москвы

Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Накануне в 20.56 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что на 769-м км трассы М7 «Волга» произошло возгорание в моторном отсеке большегруза «Манн», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Через минуту на место дорожного происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 8 отряда № 8 Федеральной противопожарной службы по РТ. На месте происшествия около населенного пункта Савино пожарные обнаружили тление в моторном отсеке грузовика с московскими номерами. Возгорание было быстро потушено. При происшествии водитель не пострадал, медпомощь ему потребовалась, пассажиров в автомашине не было.

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