На трассе М7 около Иннополиса пожарные Татарстана потушили большегруз из Москвы
Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.
Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.
(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Накануне в 20.56 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что на 769-м км трассы М7 «Волга» произошло возгорание в моторном отсеке большегруза «Манн», сообщили ИА «Татар-информ» в
Через минуту на место дорожного происшествия выехали сотрудники