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11:37 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец сдался полиции, испугавшись ответственности за кражу денег из машины продавца арбузов

Уголовное дело правоохранители передали в суд.

Источник: Новости Воронежа

В августе прошлого года в богучарскую полицию обратился водитель «ГАЗели» с заявлением о краже у него 12,5 тысячи рублей. По факту стражи порядка возбудили уголовное дело.
Выяснилось, что воров был несовершеннолетний житель села Кулянка Богучарского района. Он сходу заявил, что кражу совершил именно он.

«По словам молодого человека, около двух часов ня он увидел на дороге “ГАЗель”, с которой продавали арбузы, — рассказали в МВД. — В кузове авто его внимание привлек пластиковый пакет».

Пока хозяин имущества был отвлечен на ремонт мопеда, парень стащил пакет. Внутри лежали 12 500 рублей.

«Себе молодой человек взял 2300 рублей. Остальные деньги снова сложил в пакет и оставил под деревом в лесополосе», — рассказали в МВД.

Украденные деньги воронежец потратил на себя в магазине. А вскоре узнал, что вора стали разыскивать полицейские. Испугался, что стражи порядка его неминуемо найдут. Поэтому пришел с явкой с повинной.

Молодой человек вернул потраченные им деньги и указал, где спрятал оставшуюся сумму. Вину признал и раскаялся. Уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит 5 лет тюрьмы.

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