В Свердловской области четыре человека погибли при пожаре в общежитии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в общежитии свердловского поселка Рефтинский, сообщает в субботу региональное ГУ МЧС.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в общежитии свердловского поселка Рефтинский, сообщает в субботу региональное ГУ МЧС.
Информацию о ЧП подтвердил руководитель
«На место выехали усиленная
По его словам, госпитализирован один человек — инвалид 1960 года рождения. Валерий Горелых отметил, что полицейские вместе с работниками МЧС выясняют причину трагедии. Рассматриваются разные версии, в том числе, замыкание проводки и неосторожное обращение с огнем.
Старший помощник руководителя свердловского СУ СК РФ Александр Шульга добавил, что возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Как он уточнил, на месте работают криминалисты и следователи СКР. Кроме того, по словам Шульги, будут проведены