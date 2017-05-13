В Волгограде в серьезное ДТП попали две иномарки из Москвы.

В ночь на 13 мая, в Волгограде, в Краснооктябрьском районе на Первой продольной, в районе остановки «Монолит» в ДТП попали две иномарки с московскими госномерами — «Мазда 3» и «Инфинити», сообщает ВДТВ.

Как отметили свидетели аварии в соцсетях, несмотря на очень серьезные повреждения автомобилей и факт того, что «Мазда» врезалась в железобетонную световую опору, все живы, пострадал лишь водитель «Мазды», но и он получил не сильные ранения.

Подробности о ДТП будут известны позже.