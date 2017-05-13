В Новосибирске из-за уснувшего водителя столкнулись еще 4 машины

Вчера вечером в Академгородке около дома М. Джалиля, 12 произошла массовая авария с 5 машинами.

«Массовая авария из 5 автомобилей произошла 12 мая в 20:20 во дворе дома ул. М. Джалиля, 12. Столкнулись Suzuki Escudo, Лада Ларгус, Toyota Ipsum, УАЗ и Nissan Libert,» — сообщили в группе Мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск.

Водитель Сузуки, въехав во двор, попытался припарковаться между Тойотой и Ладой. Когда автолюбитель начал сдавать назад, то врезался в Ладу, а затем, переключившись на переднюю скорость, столкнулся с Тойотой.