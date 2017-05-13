В Челнах перевернулся самосвал «КАМАЗ» с газовым двигателем

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 8.56 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Тукаевском районе поступила информация о том, что в Новом городе около ТЦ «Аврора» перевернулся самосвал с песком, происходит утечка газа, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Через минуту на место дорожного происшествия выехал расчет ПСЧ№ 54. На место происшествия также прибыли сотрудники ГИБДД и «Горгаза». Выяснилось, что самосвал перевернулся во время разгрузки песка. Пострадавших, погибших, зажатых нет. Утечка газа устранена сотрудниками «Горгаза». Для того, чтобы поставить грузовик на колеса, будет привлечен подъемный кран компании ООО «ГК Альтекс».