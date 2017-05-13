В Калининграде загорелась баня

В Калининграде произошел пожар в бане. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел вечером 12 мая в первом Туруханском переулке в отдельно стоящей кирпичной бане, крытой металлочерепицей. В парилке загорелась деревянная обшивка.

Для ликвидации пожара привлекались пять человек и две единицы техники. «Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства. Причину пожара в МЧС не назвали.