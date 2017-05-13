Ночная авария на трассе «Симферополь — Ялта». Погиб водитель микроавтобуса

В результате погиб водитель микроавтобуса «Ford Transit». Об этом сообщили в ГУ МЧС РК.

Сообщение об инциденте в районе села Пионерское-1 поступило в службу спасения в 01.42. К месту ЧП были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД, полиция, врачи, а также бригада Симферопольского РЭС и «Крымтроллейбуса».

По прибытии стало известно, что водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с опорой высоковольтной троллейбусной линии. С помощью специализированного гидравлического оборудования личный состав произвел деблокацию пострадавших, а также выполнил действия по обеспечению пожарной безопасности и предотвращении угрозы возгорания из-за разлива горюче-смазочных материалов.

Пострадавший мужчина 1979 года рождения с травмами был передан сотрудникам «скорой», после чего его доставили в Симферопольскую городскую больницу № 6 для дальнейшей госпитализации. В результате происшествия водитель микроавтобуса получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины и подробности происшествия выясняют эксперты, — говорится в сообщении МЧС.

По состоянию на 7 часов утра ремонтно-восстановительные работы на высоковольтной троллейбусной линии полностью завершены, движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Отметим, что с этим ДТП не все понятно. Есть еще один пострадавший автомобиль. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

PS. Именно это место — Пионерское-1 и 666-й км. трассы считается одним из самых аварийноопасных в Крыму. За год здесь случается несколько десятков ДТП.