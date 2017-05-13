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13:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани иномарка сбила двух школьников на пешеходном переходе

ДТП случилось 13 мая в 11 часов на пешеходном переходе около школы № 177.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы № 177 легковой автомобиль сбил двух школьников, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отделения по связям со СМИ ОГИБДД УМВД Рашид Хамидуллин.

По предварительным данным, водитель не уступил дорогу на пешеходном переходе 9-летним мальчику и девочке, и сбил их. Дети госпитализированы на машине скорой помощи. Водитель объяснил случившееся тем, что ему обзор закрывал впереди стоящий автомобиль.

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