В Казани иномарка сбила двух школьников на пешеходном переходе

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы № 177 легковой автомобиль сбил двух школьников, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отделения по связям со СМИ ОГИБДД УМВД Рашид Хамидуллин.

По предварительным данным, водитель не уступил дорогу на пешеходном переходе 9-летним мальчику и девочке, и сбил их. Дети госпитализированы на машине скорой помощи. Водитель объяснил случившееся тем, что ему обзор закрывал впереди стоящий автомобиль.