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13:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Аллея России подверглась атаке вандалов в Волгограде

В Волгограде на Аллее России, торжественно открытой 9 мая у подножия Мамаева кургана, неизвестные вандалы разворотили несколько новых урн, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.

Перед праздником здесь высаживали деревья, выкладывали травяной газон и благоустраивали территорию, поставили новые лавочки и урны. Четыре дня спустя кто-то с большим усилием вырвал три урны из бетонного основания и выкинул их в конце аллеи.

Неизвестно, ведутся ли поиски вандалов, но волгоградцы, отозвавшиеся на ЧП в соцсетях, замечают, что при таком отношении к благоустройству, да и к патриотизму, Волгоград навсегда останется в состоянии брошенного города. Который не сломила война, но уничтожают сами горожане.

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