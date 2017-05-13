Аллея России подверглась атаке вандалов в Волгограде
В Волгограде на Аллее России, торжественно открытой 9 мая у подножия Мамаева кургана, неизвестные вандалы разворотили несколько новых урн, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
В Волгограде на Аллее России, торжественно открытой 9 мая у подножия Мамаева кургана, неизвестные вандалы разворотили несколько новых урн, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
Перед праздником здесь высаживали деревья, выкладывали травяной газон и благоустраивали территорию, поставили новые лавочки и урны. Четыре дня спустя
Неизвестно, ведутся ли поиски вандалов, но волгоградцы, отозвавшиеся на ЧП в соцсетях, замечают, что при таком отношении к благоустройству, да и к патриотизму, Волгоград навсегда останется в состоянии брошенного города. Который не сломила война, но уничтожают сами горожане.