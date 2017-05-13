Аллея России подверглась атаке вандалов в Волгограде

Перед праздником здесь высаживали деревья, выкладывали травяной газон и благоустраивали территорию, поставили новые лавочки и урны. Четыре дня спустя кто-то с большим усилием вырвал три урны из бетонного основания и выкинул их в конце аллеи.

Неизвестно, ведутся ли поиски вандалов, но волгоградцы, отозвавшиеся на ЧП в соцсетях, замечают, что при таком отношении к благоустройству, да и к патриотизму, Волгоград навсегда останется в состоянии брошенного города. Который не сломила война, но уничтожают сами горожане.