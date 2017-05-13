Установлены личности четырех погибших в пожаре в Свердловской области

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение по данному факту поступило в дежурную часть ОВД Асбеста в 10.39 по местному времени.

«На место происшествия выехала и работает усиленная следственно-оперативная группа, которую возглавляет начальник отдела полиции полковник Максим Петров. Сыщики уголовного розыска оперативно установили личности погибших — это три женщины и один мужчина. Среди погибших — Марина Сафиуллина 1971 года рождения, Камал Агбиров 1963 года рождения, Алена Щукина 1973 года рождения и Лана Черемных 1986 года рождения. Они погибли, вероятнее всего, надышавшись угарным дымом. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В больницу в срочном порядке доставлен местный житель-инвалид, у него отсутствует левая рука — Павел Морозов 1960 года рождения. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — рассказал полковник Горелых.

По его словам, из здания общежития в общей сложности, дабы не подвергать опасности, было эвакуировано более 50 человек.

«На данный момент огнеборцы с пожаром справились, локализовав его. Сыщики совместно с коллегами из СК и МЧС отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе, связанные с неосторожным обращением с огнем и замыканием элетропроводки. На данный момент оснований считать, что пожар носит криминальный характер, у правоохранительных органов пока нет. Сотрудники полиции осуществляют охрану правопорядка на месте ЧП. Уже установлена и опрошена хозяйка жилища, где зафиксирован эпицентр возгорания — это 37-летняя женщина, которая пояснила представителям ОВД, что на протяжении последней недели она с мужем дома отсутствовала, находясь в Асбесте у своих родственников», — отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что сейчас устанавливается, кто в доме отвечал за противопожарную безопасность и когда в последний раз осуществлялся контроль за этим направлением.

Напомним, по факту пожара уже возбуждено уголовное дело.