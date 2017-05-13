Установлены личности четырех погибших в пожаре в Свердловской области
Полицейские сумели установить личности четырех человек, погибших в пожаре в поселке Рефтинский Свердловской области.
Полицейские сумели установить личности четырех человек, погибших в пожаре в поселке Рефтинский Свердловской области.
Сейчас отрабатываются различные версии ЧП.
Как рассказал Накануне.RU официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение по данному факту поступило в дежурную часть ОВД Асбеста в 10.39 по местному времени.
«На место происшествия выехала и работает усиленная
По его словам, из здания общежития в общей сложности, дабы не подвергать опасности, было эвакуировано более 50 человек.
«На данный момент огнеборцы с пожаром справились, локализовав его. Сыщики совместно с коллегами из СК и МЧС отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе, связанные с неосторожным обращением с огнем и замыканием элетропроводки. На данный момент оснований считать, что пожар носит криминальный характер, у правоохранительных органов пока нет. Сотрудники полиции осуществляют охрану правопорядка на месте ЧП. Уже установлена и опрошена хозяйка жилища, где зафиксирован эпицентр возгорания — это 37-летняя женщина, которая пояснила представителям ОВД, что на протяжении последней недели она с мужем дома отсутствовала, находясь в Асбесте у своих родственников», — отметил Валерий Горелых.
Он добавил, что сейчас устанавливается, кто в доме отвечал за противопожарную безопасность и когда в последний раз осуществлялся контроль за этим направлением.
Напомним, по факту пожара уже возбуждено уголовное дело.