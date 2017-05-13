Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Кремль: перехват самолета 9 мая не был неоправданным риском
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
12Бал Met Gala 2017
13:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Установлены личности четырех погибших в пожаре в Свердловской области

Полицейские сумели установить личности четырех человек, погибших в пожаре в поселке Рефтинский Свердловской области.

Сейчас отрабатываются различные версии ЧП.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение по данному факту поступило в дежурную часть ОВД Асбеста в 10.39 по местному времени.

Читайте также
В Свердловской области четыре человека погибли при пожаре в общежитии

«На место происшествия выехала и работает усиленная следственно-оперативная группа, которую возглавляет начальник отдела полиции полковник Максим Петров. Сыщики уголовного розыска оперативно установили личности погибших — это три женщины и один мужчина. Среди погибших — Марина Сафиуллина 1971 года рождения, Камал Агбиров 1963 года рождения, Алена Щукина 1973 года рождения и Лана Черемных 1986 года рождения. Они погибли, вероятнее всего, надышавшись угарным дымом. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В больницу в срочном порядке доставлен местный житель-инвалид, у него отсутствует левая рука — Павел Морозов 1960 года рождения. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — рассказал полковник Горелых.

По его словам, из здания общежития в общей сложности, дабы не подвергать опасности, было эвакуировано более 50 человек.

«На данный момент огнеборцы с пожаром справились, локализовав его. Сыщики совместно с коллегами из СК и МЧС отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе, связанные с неосторожным обращением с огнем и замыканием элетропроводки. На данный момент оснований считать, что пожар носит криминальный характер, у правоохранительных органов пока нет. Сотрудники полиции осуществляют охрану правопорядка на месте ЧП. Уже установлена и опрошена хозяйка жилища, где зафиксирован эпицентр возгорания — это 37-летняя женщина, которая пояснила представителям ОВД, что на протяжении последней недели она с мужем дома отсутствовала, находясь в Асбесте у своих родственников», — отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что сейчас устанавливается, кто в доме отвечал за противопожарную безопасность и когда в последний раз осуществлялся контроль за этим направлением.

Напомним, по факту пожара уже возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Массовая хакерская атака на компьютеры в России зафиксирована пользователями
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США представят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Словакию на ЧМ
В Турции 17 человек погибли в ДТП с туристическим микроавтобусом
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь