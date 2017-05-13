В центре Воронежа иномарка сбила девушку

Водитель автомобиля Kia Rio сбил девушку у дома № 40 по улице Кольцовская в 9:30 субботы, 13 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. После ДТП медики доставили пешехода в больницу, уточнили в городском батальоне ДПС.

По словам очевидцев, девушка получила травму головы. По информации автоинспекции, за рулем иномарки находился 20-летний воронежец, парень в ДТП не пострадал.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии и степень тяжести травм девушки.