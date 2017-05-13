Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Компания за 98 млн руб разгонявшая облака объяснила плохую погоду
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
12Бал Met Gala 2017
13:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа иномарка сбила девушку

Медики доставили пешехода в больницу.

Водитель автомобиля Kia Rio сбил девушку у дома № 40 по улице Кольцовская в 9:30 субботы, 13 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. После ДТП медики доставили пешехода в больницу, уточнили в городском батальоне ДПС.

По словам очевидцев, девушка получила травму головы. По информации автоинспекции, за рулем иномарки находился 20-летний воронежец, парень в ДТП не пострадал.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии и степень тяжести травм девушки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спецпроект РИА «Воронеж». Напиши мне. Моряк дальнего плавания Анатолий Сафронов
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США представят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Словакию на ЧМ
В Турции 17 человек погибли в ДТП с туристическим микроавтобусом
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь