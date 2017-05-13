В Самаре на проспекте Кирова водитель «Приоры» въехал в подземный переход, пассажир автомобиля погиб

12 мая около 22−50 в Промышленном районе Самары около дома 77б по проспекту Кирова, между Заводским шоссе и ул. Береговой произошло ДТП.

Водитель автомашины «Приора», не справившись с управлением, выехал на разделительный газон и наехал на подземный пешеходный переход. В результате ДТП пассажир автомашины погиб на месте происшествия.