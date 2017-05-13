Коварный вирус, парализовавший Европу и Россию, добрался до Молдовы

Чтобы был понятен масштаб «бедствия», сообщаем: были атакованы компьютерные сети МВД России, лихорадит Азию, Южную и Северную Америку, взломаны системы управления железными дорогами Германии, Испании, России.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.

В свою очередь в «Лаборатории Касперского» сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.