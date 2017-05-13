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13:56 (мск), источник: Sputnik.md

Коварный вирус, парализовавший Европу и Россию, добрался до Молдовы

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. В сети появилась карта распространения нового вируса-вымогателя. Персональные компьютеры многих ведомств Европы и России подверглись вирусной атаке.

Источник: Sputnik.md

Чтобы был понятен масштаб «бедствия», сообщаем: были атакованы компьютерные сети МВД России, лихорадит Азию, Южную и Северную Америку, взломаны системы управления железными дорогами Германии, Испании, России.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.

В свою очередь в «Лаборатории Касперского» сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

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